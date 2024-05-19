Hatay\'ın Altınözü ilçesinde otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka araç, takla atarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
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