Hatay'da otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Hatay\'da otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı civarında meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

23.07.2024 09:43
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Hatay'da otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı civarında meydana geldi. Seyir halindeki tır ve otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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