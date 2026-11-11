Hatay\'da otoyolda seyir halindeki motosiklet yandı, HBB itfaiyesi müdahale etti

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Otoyol üzerinde motosiklette henüz bilinmeyen nedenle motosiklette yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.