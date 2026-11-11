Hatay'da otoyolda seyir halindeki motosiklet yandı, HBB itfaiyesi müdahale etti - Son Dakika
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Hatay'da otoyolda seyir halindeki motosiklet yandı, HBB itfaiyesi müdahale etti

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Hatay\'da otoyolda seyir halindeki motosiklet yandı, HBB itfaiyesi müdahale etti
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Hatay'da otoyolda seyir halindeki motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Otoyol üzerinde motosiklette henüz bilinmeyen nedenle motosiklette yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
MotosikletOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelHataySon Dakika

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