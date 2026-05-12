Yola fırlayan çocuk otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yola fırlayan çocuk otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Yola fırlayan çocuk otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu: O anlar kamerada
12.05.2026 08:47  Güncelleme: 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayasofya Abras, aniden yola fırladı ve bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada aniden yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpma anı kameraya yansırken, kazada yaralanan çocuğun metrelerce savrulduğu görüldü.

Kaza, Hassa ilçesi Belediye Sokağı üzerinde yaşandı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayasofya Abras, aniden yola fırladı. Çocuğun yola fırladığı esnada sokaktan geçmekte olan otomobil ise duramayarak çocuğa çarptı. Kazada 5 yaşındaki Ayasofya yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa anb an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun aniden yola fırladığı, otomobilin çarptığı ve Ayasofya'nın metrelerce savrulduğu görüldü.

Olay anında yaşananları anlatan Mahmut Abras, "Kardeşi karşıda çocukların yanına oynamak için gitmiş. Ardından arkadaşları çağırınca kendisi de gitmiş. Durumu iyi çok şükür. Aileler çocuklarına dikkat etsin ve çocuklar yola çıkmasınlar. Araç sürücüleri de süratli gitmesinler" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yola fırlayan çocuk otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:45:52. #7.12#
SON DAKİKA: Yola fırlayan çocuk otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.