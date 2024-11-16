Hatay\'da Park Halindeki Araç Yandı

Hatay'da park halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta hasar oluştu.
Yangın; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan aracın motor kısmı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan yangınla araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
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