Hatay\'da Park Halindeki Araç Yandı

Hatay'da park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde park halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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