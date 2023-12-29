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Hatay'da Polisler Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Uygulaması Yapıyor - Son Dakika
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Hatay'da Polisler Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Uygulaması Yapıyor

Hatay'da yılbaşı yaklaşırken polisler, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz uygulamalarına devam ediyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezleri, otogar, çarşı merkezleri ve yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda fazla mesai yaparak huzur ve güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Hatay\'da Polisler Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Uygulaması Yapıyor
29.12.2023 - 09:06,
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Hatay'da yenil yıl yaklaşırken polislerin vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz uygulamalarına devam ediyor.

Depremi vurduğu Hatay'da yılbaşı yaklaşırken emniyet güçleri de fazla mesailerine devam ediyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin kritik noktaları başta olmak üzere birçok farklı noktada uygulama yaptı. Yılbaşı öncesi huzur, güven uygulaması olarak alışveriş merkezleri, otogar, çarşı merkezleri ile vatandaşların yoğun olarak gezdikleri cadde ve sokaklarda gece-gündüz fazla mesai yapmaya devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı, Hatay, Deprem, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Polisler Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Uygulaması Yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Polisler Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Uygulaması Yapıyor - Son Dakika
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