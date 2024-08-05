Hatay'da restoranda çıkan yangın iş yerini kullanılmaz hale getirdi - Son Dakika
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Hatay'da restoranda çıkan yangın iş yerini kullanılmaz hale getirdi

Hatay\'da restoranda çıkan yangın iş yerini kullanılmaz hale getirdi

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan bir restoranda çıkan yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

05.08.2024 10:45  Güncelleme: 10:46
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Hatay'da restoranda çıkan yangın iş yerini kullanılmaz hale getirdi.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında restoran kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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