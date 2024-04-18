Hatay\'da Rönesans Rezidans davasının ilk duruşması gerçekleştirildi

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde çok sayıda kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

Asrın felaketinde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın ilk duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonucunda; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun'un, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan'ın, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu'nun tutukluğunun devam etmesi ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ. D. ve tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K.'nın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmesi kararı verildi. Öte yandan dava sanıklarından Bayram Mansuroğlu'nu hakkında yakalanma emri düzenlenmesine ve rezidansın müteahhidi olan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi olan firari Hüseyin Yalçın Coskun'un yakalanmasına yönelik emrin devamına kararına verildi. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. - HATAY