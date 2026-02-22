Hatay'da Rüşvet Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Rüşvet Operasyonu: 44 Gözaltı

Hatay\'da Rüşvet Operasyonu: 44 Gözaltı
22.02.2026 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay merkezli rüşvet operasyonunda 44 şahıs gözaltına alındı; çok sayıda memur da ilgileniyor.

Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen 'Gümrük geçişinde rüşvet' operasyonunda çok sayıda memur başta olmak üzere 44 şahıs gözaltına alındı. Hatay polisinin detaylı çalışmalarıyla ortaya çıkan rüşvet çarkında; memurların internet tabanlı programlar başta olmak üzere telefonla kurdukları iletişimlerde şifreli görüştükleri, her yeni yılın başında geçiş ücretlerine zam yaptıkları ve elden alarak topladıkları rüşvetleri havuz içerisinde birleştirerek her ay sonunda elde ettikleri haksız kazancı paylaştıkları ortaya çıktı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Rüşvet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında 46 şahsa yönelik 17 Şubat günü Hatay merkezli; İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 41 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca 76 bin 985 ABD doları, 52 bin 130 Euro, 87 bin 310 TL, 3 bin 100 Suudi Arabistan Riyali, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet AK-47 fişeği, 284 adet 9x19 mm çapında fişek, 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 56 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince 20 Şubat günü Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 36 şüpheli şahıstan 26'sı tutuklandı, 10 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin detaylı teknik ve fiziki takibindeyse çetenin akıllara durgunluk veren çalışma sistemi ortaya çıktı. Rüşvet çarkında; memurların internet tabanlı programlar başta olmak üzere telefonla kurdukları iletişimlerde şifreli görüştükleri, her yeni yılın başında geçiş ücretlerine zam yaptıkları ve elden alarak topladıkları rüşvetleri havuz içerisinde birleştirerek her ay sonunda elde ettikleri haksız kazancı paylaştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin lüks yaşamlarıysa dikkat çekti.

Öte yandan gümrük geçişinde rüşvetin; geçiş esnasında analize gönderilmesi gereken ürünlerin analize gönderilmeden işlemlerin hızlandırılması, evraklar ile içeriği örtüşmeyen malzemelerin rüşvet karşılığında göz yumularak geçişinin sağlandığı ve detaylı kontrol edilmesi gereken riskli araçların kontrol edilmiş gibi gösterilerek çıkışının sağlanması için verildiği anlaşıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Memur, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Rüşvet Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

00:49
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 01:57:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Hatay'da Rüşvet Operasyonu: 44 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.