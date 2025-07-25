Hatay\'da Sağlıksız Ürünler İmha Edildi

Hatay'da sağlıksız şartlarda üretimi ve muhafazası yapılan yarım ton süt ve süt ürünleri ekipleri tarafından imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi yapan iş yerlerini denetleyerek insan sağlığını tehdit eden iş yerlerinin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin denetimleri esnasında sağlıksız şartlarda üretimi ve muhafazası yapılan yarım ton süt ve süt ürünü tespit edildi. Belirlenen iş yerine cezai işlem uygulanırken, yarım ton süt ve süt ürünü imha edildi. - HATAY