Hatay'da sahte evraklarla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da sahte evraklarla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay\'da sahte evraklarla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklarla devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandıran 4 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin ofislerinde yapılan operasyonda sahte cep telefonları ve mağdurlara ait sahte evraklar ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık ve tehdit suçlarından aranan 2 kişi de tutuklandı.

14.05.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da ofis kurarak sahte evraklarla devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşüren 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 8 Nisan günü yapılan çalışmada; vatandaşları devre mülk satışı adı altında dolandırmak amaçlı ofis kurdukları ve ofiste çok sayıda sahte evrak düzenleyerek mağdurları kandıran şahıslara operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler; M.K., D.D., A.K. ile Y.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 4 sahte cep telefonu ve mağdurlara ait sahte evraklar ele geçirildi.

Ayrıca, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. ile tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.A. da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Hatay, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da sahte evraklarla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:35:58. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da sahte evraklarla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement