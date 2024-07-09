Hatay\'da saman balyaları yangında zarar gördü

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Hatay'da meydana gelen yangında saman balyaları zarar gördü.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Üçtepe Mahallesinde meydana geldi. Bir evin ahır kısmında bulunan samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, çok sayıda saman balyası yanarak kül oldu. Ekipler, bölgede soğutma çalışmasını da devam ettirdi. - HATAY