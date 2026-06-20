Hatay'ın Hassa ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangın, Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek ahıra sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hassa'da samanlık yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?