Hatay'da samanlıkta çıkan yangın, ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Balarmudu Mahallesi'nde yaşandı. Bir çiftliğin samanlık kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahıra sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan söndürülen yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
