Hatay\'da yanan konteyner kullanılmaz hale geldi

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan şantiye alanındaki konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Şantiye alanında bulunan konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
