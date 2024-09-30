Hatay\'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

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Hatay'da şarampole devrilerek yan duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Hyundai marka otomobil, takla atarak yan durdu. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY