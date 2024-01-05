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Hatay'da sel: Dereler taştı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Hatay'da sel: Dereler taştı, yollar göle döndü

Hatay'da etkili olan yağış sonrası dereler taşarken bölgede sel etkili oldu. Yağışlı havanın etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları meydana geldi. Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde bulunan Çökek yaylasında dağlık alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yaralanma ve zarar yaşanmazken 2 ev tedbir amaçlı boşatılmıştı. Arsuz ilçesinde yağışla birlikte sel etkili oldu. Dörtyol ve Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taşarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hatay\'da sel: Dereler taştı, yollar göle döndü
05.01.2024 - 20:10,  Güncelleme: 20:13
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Hatay'da sel: Dereler taştı, yollar göle döndü

HATAY - Hatay'da etkili olan yağış sonrası dereler taşarken bölgede sel etkili oldu.

Hatay'da yağışlı hava 2 gündür etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışlı havanın etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları meydana geldi. Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde bulunan Çökek yaylasında dağlık alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yaralanma ve zarar yaşanmazken 2 ev tedbir amaçlı boşatılmıştı. Arsuz ilçesinde yağışla birlikte sel etkili oldu. Dörtyol ve Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taşarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da sel: Dereler taştı, yollar göle döndü - Son Dakika


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