Hatay\'da Seyir Halindeki Minibüste Yangın

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan minibüsteki yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Yayladağı İlçesi Tutlubahçe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın yaşandı. Alevleri fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, aracın tamamını sarmadan söndürüldü. Yangında araç zarar gördü. - HATAY
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