Hatay\'da alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil motor kısmında dumanların yükselmesinin ardından yanmaya başladı. Kısa sürede yangının büyümesiyle otomobil, alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY