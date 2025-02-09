Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafriyat kamyonunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.
Yangın, Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki hafriyat kamyonu kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi esnasında patlama yaşandı. Korkutan patlama anbean kameraya yansıdı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Seyir Halindeyken Hafriyat Kamyonu Patladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?