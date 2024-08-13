Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
İskenderun İlçesi Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler alevlere müdahale etti. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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