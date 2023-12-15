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Hatay'da sokak köpeği saldırısından son anda kurtulan genç kızın anları görüntülendi - Son Dakika
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Hatay'da sokak köpeği saldırısından son anda kurtulan genç kızın anları görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir genç kız, sokak köpeğinin saldırısına uğradı ancak son anda kaçarak kurtulmayı başardı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar, genç kızın paniğe kapıldığı ve köpeğin peşinden koştuğu anları gösteriyor.

Hatay\'da sokak köpeği saldırısından son anda kurtulan genç kızın anları görüntülendi
15.12.2023 - 11:46,  Güncelleme: 11:52
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı genç kız, köpekten son anda kurtuldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde bir genç kız, dün akşama doğru evden çıkıp bakkala gitmek istedi. Bu sırada etrafta birçok köpek olduğu görüldü. Bir süre sonra genç kız, köpeğin saldırısına uğradı. Kaçarak eve giren genç kız köpeğin saldırısından son anda kurtuldu. Genç kızın peşinden koşan köpekten korkup paniğe kapıldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Samandağ, Hatay, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sokak köpeği saldırısından son anda kurtulan genç kızın anları görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da sokak köpeği saldırısından son anda kurtulan genç kızın anları görüntülendi - Son Dakika
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