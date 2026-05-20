Hatay\'da Su Borusu Patladı, İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Hatay'da altyapı yenileme çalışmaları esnasında patlayan su borusu yolları göle çevirirken iş yerleri sular altında kaldı.

Olay, gündüz saatlerinde İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki sanayi içerisinde meydana geldi. Altyapı yenileme çalışmaları sırasında şehri besleyen ana su borusunda iş makinesinin temasıyla patlama yaşandı. Yoğun su otogar ve sanayi çevresinde geniş çaplı bir su baskınına neden oldu. Su baskını yolları ve iş yerlerini adeta göle çevirdi. İş yerlerini basan sular, esnaf ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İş yerini suyun aniden bastığını ifade eden oto tamirci Ahmet Sökmen, "Bugün sanayimizde çalışmadan dolayı büyük Aslantaş Barajı'ndan gelen boru dedikleri, boruyu kırıyorlar. Patlamadan dolayı da bizim bu dükkanlara su geldi. Ansızın yakalandık, dükkanın içini su bastı. Müthiş bir su geldi, suyun önünü kesmeye çalıştık ama su çok geldi. Sağ olsun itfaiye geldi ve suyu boşalttık dükkanın içinden" dedi.

Su baskınında elektronik ürünleri zarar gören esnaf Gürkan Karaköse ise, "Sabah dükkana geldik, bir anda dükkanın içerisini su bastı. Elektrik, elektronik iş yapıyoruz, tüm elektronik kartlarımız ve tüm elektronik malzemelerimiz zarar gördü. Ofisimi de su bastı zaten, makinelerimin hepsi su altında kaldı yani ofiste ben otururken, 5-10 saniye içerisinde. Herhangi birini kaldırmak için bir zamanımız, bir sürecimiz olmadı. Zaten hani 5 saniye içerisinde burası bileğin üstüne gelecek şekilde suyun altında kaldı" diye konuştu. - HATAY