Su kanalına düşen ineği itfaiye kurtrdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Su kanalına düşen ineği itfaiye kurtrdı

Su kanalına düşen ineği itfaiye kurtrdı
25.06.2026 08:30  Güncelleme: 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otlanırken su kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin halat yardımıyla yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otlanırken su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkhan ilçesi Çiğoğlan Mahallesi'nde otlanan inek, sulama kanalına düşerek mahsur kaldı. İneği gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışmalara başladı. Halatların ineğe bağlanmasının ardından halat yardımıyla inek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sulama kanalından kurtarılan inek, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkhan, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su kanalına düşen ineği itfaiye kurtrdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapkınlıkta son nokta Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Türkiye’yi gezip çatılara çıkıyor “İntiharkolik“ yine sahnede Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
AK Parti’den kritik açıklama “Terörsüz Türkiye“ için yeni yasal çerçeve geliyor AK Parti'den kritik açıklama! "Terörsüz Türkiye" için yeni yasal çerçeve geliyor
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

08:27
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
05:59
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
03:13
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 08:42:29. #7.12#
SON DAKİKA: Su kanalına düşen ineği itfaiye kurtrdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.