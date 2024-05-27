Hatay\'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Hatay'da sulama kanalına düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Reyhanlı İlçesi Terzihüyük Mahallesinde ineği sulama kanalına düşen vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kumlu İtfaiye İstasyonu ekipleri yönlendirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla inek kanaldan çıkartılarak sahibine teslim edildi. - HATAY
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