Hatay'da Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı

Hatay\'da Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı
27.06.2026 15:34
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Dörtyol'da orta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da orta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksin hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Dörtyol, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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