Hatay'da orta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksin hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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