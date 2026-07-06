Antakya\'da tandırcı alevlere teslim oldu

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan tandırcı kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi yaşandı. Yangında tandırcı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. - HATAY