İş yerine ruhsat verilmeyince yolu kapattı: "Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde" - Son Dakika
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İş yerine ruhsat verilmeyince yolu kapattı: "Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde"

İş yerine ruhsat verilmeyince yolu kapattı: "Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde"
22.07.2026 09:14  Güncelleme: 09:21
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Dörtyol'da işletme sahibi Kezban Öztürk, belediyeden ruhsat alamayınca tapulu arazisindeki sahil yolunu duvar ve taşlarla ulaşıma kapattı; ruhsat verilmesi halinde yolu açacağını söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahil mevkiinde işletme ve arazi sahibi olan Kezban Öztürk, belediyeden açılış ruhsatı alamadıklarını öne sürerek, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği sahil yolunu duvar ve büyük taşlarla ulaşıma kapattı. Öztürk, ruhsat verildiği takdirde yolu yeniden ulaşıma açacağını söyledi.

İddialara göre, Dörtyol ilçesi Dörttaş sahil yolunun bir bölümü, uzun yıllardır işletme ve arazi sahibi Kezban Öztürk'ün tapulu arazisinden geçiyordu. Öztürk, 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren işletmelerinde yalnızca kiracı değişikliği yaşandığını, buna rağmen belediye tarafından yeni kiracıya açılış ruhsatı verilmediğini belirtti. Yaşanan süreç nedeniyle kendi arazilerinden geçen ve resmi yol statüsünde olmadığını öne sürdüğü güzergahı duvar ve büyük taşlarla ulaşıma kapatan Öztürk, bugüne kadar vatandaşların mağdur olmaması adına bu yolu kendi inisiyatifleriyle kullanıma açık tuttuklarını söyledi.

İşletmelerinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Kezban Öztürk, işletmeye ruhsat verilmesi takdirinde yolu vatandaşların ulaşıma açacaklarını ifade ederek, "2011 yılından bu yana burada faaliyet gösteriyoruz. Sadece kiracı değiştiği için açılış ruhsatı alamıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımız mağdur olmasın diye tapulu arazimizden geçen yolu kullanıma açtık. Ancak ruhsat alamayınca yolu kapatma kararı aldık. Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde. Açılış ruhsatını aldığımız gün yolu yeniden Dörtyol halkının hizmetine açacağız. Amacımız vatandaşları mağdur etmek değil. Biz ailemizin geçimini bu işletmenin kira geliriyle sağlıyoruz. Belediye bize yardımcı olursa biz de seve seve yardımcı oluruz" dedi.

Olayla ilgili sürecin belediye ile işletme sahipleri arasında devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Belediye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine ruhsat verilmeyince yolu kapattı: 'Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde' - Son Dakika

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