Hatay'da tefecilik suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs İskenderun ilçesinde yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 'Tefecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan K.U., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Tefecilikten Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
