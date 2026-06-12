Hatay'da Ters Dönme Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Ters Dönme Kazası: 3 Yaralı

Hatay\'da Ters Dönme Kazası: 3 Yaralı
12.06.2026 08:55
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Erzin'de sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak ters döndü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza; Erzin ilçesi Burnaz mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 şahsı itfaiye kurtardı. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otomobil, Güvenlik, Erzin, Hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Ters Dönme Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selahattin Gövenç Selahattin Gövenç:
    bu tür kazalar ekonomiye milyonlar kaybettiriyor ve sürücülere yeterli eğitim verilmediğinin göstergesidir 0 0 Yanıtla
  • Serkan Özköylü Serkan Özköylü:
    üç kişi yaralandı mı kaç kişi vardı arabada haber eksik verilmiş gibi duruyo 0 0 Yanıtla
  • Volkan Canavarcı Volkan Canavarcı:
    kadın mı sürücü vardı diye merak ettim ama haber tam söylememiş ne yazık ki bu tür kazaların çoğunluğu erkek sürücülerden kaynaklanıyo yine de bu haberde net belirtilmemiş 0 0 Yanıtla
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