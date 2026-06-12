Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza; Erzin ilçesi Burnaz mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 şahsı itfaiye kurtardı. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Ters Dönme Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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