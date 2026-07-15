Hatay'da yük indirildiği esnada hareket eden tırın altında kalan işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza; Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi mevkiinde yaşandı. Şantiye içerisinde yük indirilen tır hareket etti. Tırın hareket etmesiyle yük indiren işçi tekerlerin altında kalarak ezildi. Yaralı işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Tır Altında Kalan İşçi Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?