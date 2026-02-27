Hatay'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kaza; Antakya - İskenderun yolu Belen ilçe merkezinde yaşandı. Halil Bey Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nazım Attaroğlu isimli vatandaşa tır çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Tır Çarpması: 75 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?