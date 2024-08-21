Hatay\'da tır devrildi, sürücü hafif yaralandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, tır devrilmesiyle sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen tırın devrilmesiyle sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY