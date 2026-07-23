Hatay'da Tır Dorsesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Tır Dorsesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay\'da Tır Dorsesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
23.07.2026 08:49
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Hatay'da bir tır dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da tır dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Erzin-Osmaniye Otoyolu üzerindeki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Tır dorsesinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, gerekli emniyet tedbirleri de alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Tır Dorsesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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