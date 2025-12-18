Kaza yaptıktan sonra alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi öldü, taşınan anguslar otobana yayıldı

Hatay'da otobanda devrilerek alevlere teslim olan tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta taşınan ve kaza sonrası yola yayılan anguslar ise kazalara neden oldu. Kaza, Hatay- Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çarpan 63 ADM 974 plakalı tır alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken tırdaki M.H. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahısların cansız bedenleri morga kaldırıldı.

KAÇAN ANGUSLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan tırda taşınan ve kazayla birlikte araçtan kaçan anguslarsa otobana yayıldı. Otobana yayılan anguslar çeşitli kazalara neden olurken, hayvanları yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve kazada vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.