Hatay'da torbacılara yönelik operasyon: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da torbacılara yönelik operasyon: 15 kişi tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şahıstan 15'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

30.04.2024 20:40  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da torbacılara yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik 21 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şahıstan 15'i mahkemece tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, 25 Nisan tarihinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz hafta görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden Polis Memuru Turan Aslan'ın isminin verildiği operasyon; Hatay il merkezi ile Reyhanlı, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonda; bin 35 adet captagon, 13,66 gram esrar, 47,68 gram metamfetamin, 13,76 gram sentetik kannabinoid, 1 kök Hint keneviri, 8 adet sentetik ecza, 0,32 gram kokain, 5 adet payp, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 69 bin 750 TL, 8 adet tüfek, 2 adet tabanca, 21 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek kartuşu, 750 gram barut, 4 adet kılıç, 9 adet sikke ve 1 adet minyatür tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şahıstan 15'i tutuklandı, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 şahıs hakkında TCK 191. maddeden ve 1 şahıs hakkında ise TCK 188. maddeden işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da torbacılara yönelik operasyon: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 20:56:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da torbacılara yönelik operasyon: 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement