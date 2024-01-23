Hatay\'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Arsuz, ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen minibüs, kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerlerden kurtararak sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY