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Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı
23.01.2024 - 08:51,
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Arsuz, ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen minibüs, kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerlerden kurtararak sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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