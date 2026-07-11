Hatay'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Hatay\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
11.07.2026 01:22
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Payas'ta otomobille çarpışan araç takla attı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan otomobil, başka otomobille çarpışmasıyla takla attı. Takla atarak yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Payas, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

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