Hatay'da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Hatay\'da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen kaza sonucunda araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilirken, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

24.05.2024 21:52
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Reyhanlı- Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 31 AEF 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada olay yerinde ve hastanede toplam 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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