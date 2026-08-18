Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Soylu toprağa verildi
Mehmet Soylu, Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybetti, cenazesi dualarla toprağa verildi.
Hatay'da tır ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada vefat eden Mehmet Soylu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erzin-Ceyhan kara yolu Burnaz mevkiinde yaşanan trafik kazasında Mehmet Soylu ölmüş ve 15 kişi yaralanmıştı. Soylu için Dörtyol ilçesi Karakese Aile Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Soylu'nun cenaze namazına; ailesi ve yakınları katıldı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Soylu aile mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Soylu toprağa verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?