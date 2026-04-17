Hatay\'da Trafikte Kaçan At Arabası

Hatay'da trafikte hızla ilerleyen at arabası, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Payas-Dörtyol E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Sahibinden kaçan at, soluğu karayolunda aldı. Akan trafiğe aldırış etmeyen atın hızını ve ilerleyişini vatandaşlar anbean görüntüledi. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu yolda ilerleyen at arabası, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücüsü bulunmayan at arabasını fark eden vatandaşlar, yaşanabilecek bir kazanın önüne geçmek için durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle sahipsiz at arabası güvenli şekilde yoldan kaldırılırken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HATAY