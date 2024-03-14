Hatay\'da trenin çarptığı araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Tayland Donanması'na ait savaş gemisinden atılan top mermisi başka bir gemiye isabet etti, 13 asker yaralandı

Tayland'ın Chonburi eyaletinde bulunan Sattahip Deniz Üssü'nde, Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etti. HTMS Khirirat gemisinde çıkan yangında 2'si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.