Hatay\'da Uçurumdan Yuvarlanan Araç Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk başlattı. Kazada ağır hasar otomobil kullanılmaz hale geldi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
