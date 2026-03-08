Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Kırıkhan ve İskenderun'da yapılan ikamet ve araç aramalarında; 379 gram Metamfetamin, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 113 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına 5 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY