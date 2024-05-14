Hatay\'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dörtyol ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından, 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY