Hatay'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı

Hatay\'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan B.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

14.05.2024 21:20
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dörtyol ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından, 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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