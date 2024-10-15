Hatay\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

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Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftalık uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında; toplamda 36 şüpheli şahsın yapılan ev, üst ve aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 101 Litre Sıvı Metamfetamin, 10.4 Kg Kubar Esrar, 1487 adet Kök Kenevir, 71.410 Ppaket Bandrolsüz Kaçak Sigara, ve 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda; 36 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi. - HATAY