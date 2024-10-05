Hatay\'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Hatay'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 4 Ekim günü Altınözü'nde durdurulan S.B.'nin yapılan üst aramasında; 0,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen A.Ş.'nin işyerinde ve ikametinde yapılan aramada; 12 av tüfeği fişeği, 13 tabanca fişeği, 1 adet payp, 2 adet payp ısıtmak için kullanılan pürmüz, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılmış pet şişe ve 3 paket kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında TCK 191. maddeden ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY