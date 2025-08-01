Hatay\'da vinç kazasında 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hatay'da freni patlayan vincin 2 aracı biçerek uçurumdan uçtuğu kazada hastanede tedavi altına alınan 24 yaşındaki Hanifi Çakıcıoğlu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün; Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşanan kazada şantiye alanı içerisinde freni patlayan vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki hafriyat kamyonuna ve hafif ticari araca çarparak uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Hastanede tedavi altına alınan 24 yaşındaki Hanifi Çakıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 21 yaşındaki M.E.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY