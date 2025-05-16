Hatay\'da Yabancı Uyruklu 6 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda vize ihlali yapan 5 kişi ile ülkeye yasa dışı yollarla giren 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Arsuz Gökmeydan Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmada; yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kimliksiz yabancı uyruklu M.S. ile vize ihlali yapan yabancı uyruklu M.M., S.A.M.Y., R.E.H.B., M.E.A.M.H. ve A.F.A.S. adlı şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar işlemleri için göç idaresine teslim edildi. - HATAY